İTÜ Öğretim Üyesi: Gemlik'te depreme dirençli önlemler alınmalı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanının depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı depreme dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka'nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun."