İTÜ Öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un Ölümü Üzerine Tartışmalar Başladı

Haber: Tuba KARA / Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk, Sarıyer'deki üniversite kampüsü içinde yer alan kız yurdunda 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, olay üzerine "Bugün yaşanan kaybın ardından yapılması gereken; sorumluluk üstlenmek, şeffaf bir şekilde soruşturmayı yürütmek ve benzeri acıların tekrar yaşanmaması için derhal gerekli adımları atmaktır" açıklamasını yaptı.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsü içinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. İddiaya göre, İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), 4. kattan yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuluk'un cenazesi, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"Bizim de gece haberimiz oldu"

Genç yaşta hayatını kaybeden Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi de öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Tuluk'un cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan babası teslim aldı. Aile yakını Bilal Çaylı, "Bizim de gece haberimiz oldu. Dün akşam saat 20.20 gibi Antalya'dan dedesi aradı" dedi. Cenaze töreninin, yarın Antalya Kepez Büyük Camii'nde gerçekleştirileceği öğrenildi. Tuluk'un dedesi Durali Üzüm de sosyal medyada torunu için taziye mesajı paylaştı.

" İTÜ' den başsağlığı mesajı"

İstanbul Teknik Üniversitesi, öğrencisinin ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Sıla Ahsen Tuluk vefat etmiştir. Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından takip edilmektedir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

Tanal: "Benzeri acıların tekrar yaşanmaması için gerekli adımlar derhal atılsın"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başsağlığı dileyen ve olayın takipçisi olacaklarını duyuran Tanal, "Bir öğrencimizin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Bu acı olay, üniversitelerde öğrencilerin barınma koşullarının ve can güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gençlerimizin güvenliği, eğitim kadar temel bir haktır. İhmallerin, eksikliklerin ve denetimsizliklerin bedelini öğrencilerimizin ödemesi kabul edilemez. Bugün yaşanan kaybın ardından yapılması gereken; sorumluluk üstlenmek, şeffaf bir şekilde soruşturmayı yürütmek ve benzeri acıların tekrar yaşanmaması için derhal gerekli adımları atmaktır" dedi.

"İTÜ Rektörlüğü ve yurt yönetimi derhal hesap vermelidir!"

İTÜ'nün Sesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Altan Edige Kız Öğrenci Yurdunda kalan sıra arkadaşımızın 4. kattan düşerek hayatını kaybettiğini öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İTÜ'den konuyla ilgili düzgün bir açıklama yayınlanmadı, rektörlük taziye mesajıyla yetindi. Mesele rant ve gericilik olunca tüm imkanlarını seferber eden üniversite yönetimi konu yurtta kalan öğrencilerin can güvenliğini korumak olduğunda ne kadar aciz olduğunu gözler önüne serdi. İTÜ Rektörlüğü ve yurt yönetimi derhal hesap vermelidir!" ifadelerine yer verildi.

İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi adına "Bir sıra arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" başlığıyla yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Yurtlarda ihmallerin son bulması için kaç canımızı daha kaybetmemiz gerekiyor?"

"Bugün İTÜ Ayazağa kampüsünde bulunan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir kadın arkadaşımız 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Arkadaşımızın düşme sebebi henüz aydınlatılamamış olsa da açık olan bir şey var; Zeren Ertaş'ı da daha geçtiğimiz yıl yurt yönetiminin ihmali nedeniyle kaybetmiştik. Şimdi bir arkadaşımız daha ihmal sebebiyle aramızdan ayrıldı. Soruyoruz; yurtlarda ihmallerin son bulması için kaç canımızı daha kaybetmemiz gerekiyor? Mesele rant ve gericilik olunca tüm imkanlarını seferber eden üniversite yönetimi yurtta kalan öğrencilerin can güvenliğini korumaktan aciz olduğunu gözler önüne serdi. İTÜ Rektörlüğü ve yurt yönetimi derhal hesap vermelidir.

Bizleri güneş ışığı görmeyen odalara, bozuk ve kurtlu yemeklere, tacize, güvensiz yaşam koşullarına mahkum edenlerden, canımıza değer vermeyenlerden hesap soracağız"