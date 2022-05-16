İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor! - Haberler

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Eklemeli İmalat Proje Takımı'nın düzenleyeceği ilk etkinlik olan Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayısta başlıyor. Peki bu etkinlikte neler olacak? İşte ayrıntılar…

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Eklemeli Düşünmek Konferansı'nda neler olacak?

düzenleyeceğiz. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte alanında uzman akademisyenlerin ve şirketlerin yer alacağı konferanslar, workshoplar ve interaktif bir fuaye alanı sizleri bekliyor.

24-25 Mayıs tarihindeki bu konferans Türkiye'de bir proje takımının yaptığı ilk etkinlik olma özelliğini taşımakla beraber, yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenler de yer alacak. Eklemeli imalat konusundaki neredeyse tüm şirketler katılıp stant açacaktır.

3 boyutlu yazıcılardan tasarımın sonsuzluğuna uzanan yolculukta siz de yerinizi almak için ücret ödemeden kayıt yaptırabilirsiniz. Bunun için tek yağmanız gereken ise buraya tıklamak ve ilgili formu doldurmak.

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