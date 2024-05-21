İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Velileri Kapatma Kararına Tepki Gösterdi

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başından itibaren öğrenci almadan kademeli olarak kapatılması kararına tepki gösterdi.

Veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortak protokolüyle açılan ve 2019'da ilk öğrencilerini alan lisenin kapatılmaması için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere dilekçe yazdı.

Okul önünde toplanan veliler, basın açıklaması da yaptı.

Velilerden Aylin Kılıç, birçok Anadolu ve fen lisesini tercih edebilecekken çocuklarını, "meslek lisesi memleket meselesi" düşüncesiyle bu okula gönderdiklerini söyledi.

Kılıç, "Bu çocukların bir elinde kalem, bir elinde tornavida, kafalarında ise çok büyük hayalleri var. Lütfen devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Deniz Toprak, uzaktan eğitimin uygulandığı pandemi döneminde, yaptıkları araştırmalar sonucu çocuklarını bu okula verdiklerini belirterek, "O sene çocuklarımız gerçekten zor bir sınava girdiler. Şu an bu okulda okuyan çocuklarımızın hepsi çok yüksek puanlı çocuklar. İsteler fen liselerine, en iyi liselere girebilecek durumdayken çocuklar vatana, millete faydalı olsunlar dedik, buraya getirdik. Çok büyük sürpriz oldu bizim için bu." dedi.

Öğrencilerin her yıl projeleriyle TEKNOFEST'e ve yurt dışı programlarına katıldığını kaydeden Asuman Yıldırım, okulun ilk mezunlarını vereceğini söyleyerek, kapatma kararından dönülmesi talebini dile getirdi.

Sevgi Kaymaz, öğrencilerin okulda başarılı çalışmalara imza attığını, kızının ise bu okula yüzde 2'lik dilimle girdiğini ifade etti.

Oya Hekimoğlu, çocuğunun çok yüksek bir puanla okulu tercih ettiğini vurgulayarak, "İTÜ'nün, 100'ün üzerine projeye imza atmış, hedefi İTÜ olan çocukların arkasında olmasını istiyoruz. Devletimizden çok rica ediyoruz, bu yanlış karardan geri dönülsün." diye konuştu.

Çocuğunu çok büyük umutlarla bu okula gönderdiğini belirten Neslihan Yoğunali ise "Bize 'teknik, meslek liseleri memleket meselesi' dediler. Çocuklar pırıl pırıl mühendisler mi olsun, yoksa okul kapatılsın ve daha vasıfsız işlere mi gitsinler? Eğitimin önünü açmak mı istiyoruz, eğitime balta vurup bu çocukları mağdur mu etmek istiyoruz?" diye konuştu.