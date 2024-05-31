İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapatılmasına velilerden tepki

(İSTANBUL)- İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (İTÜ MTAL) kapatılma kararına velilerin tepkisi devam ediyor. Okul önünde toplanan veliler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Çocuklarımıza sahip çıkın" diye seslendi. Okulun yerinin Çırağan Sarayı'nın hemen yanında kentin en güzel yerlerinden birinde olduğunu anımsatan veliler, "Bizim çocuklarımız bu güzelliklere layık değil midir" diye sordu.

2019'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) protokolüyle İstanbul Beşiktaş'ta kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2024-2025 eğitim öğretim yılı başından itibaren kademeli olarak kapatılmasına karar verildi. Karar 15 Mayıs'ta okul yönetimine bildirildi. Kararın gerekçesi olarak aynı yerleşkede iki okulun bulunması, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi şartların göz önünde tutulduğu kaydedildi.

"Konu sadece çocuklarımızın değil memleketimizin meselesidir"

Öğrenci velileri, bugün okul önünde basın açıklaması yaparak karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu. Basın açıklamasını okuyan velilerden Oya Hekimoğlu "Bu yanlış karardan dönülene kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler için bu yalnız çocuklarımızın meselesi değil memleket meselesidir" dedi. Okulun, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ arasında imzalanan protokol ile 2019 yılında eğitim hayatına başladığını anımsatan Hekimoğlu şunları söyledi:

"Bilişim Teknolojileri, Elektrik elektronik ve Denizcilik olarak üç bölümde 'Lisede meslek sahibi olun, üniversitede uzmanlaşın' sloganı ile LGS sınavlarında yüzde 0.71'lik dereceye giren nitelikli ve başarılı öğrencileri bünyesine katan okulumuz, kamuoyunun kafasında oturan yanlış meslek lisesi algısını tamamen yıkmıştır. Türkiye genelindeki proje okulları arasında, ilk sıraya yerleşen İTÜ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) Teknofest gibi dünyanın önemli organizasyonlarında yer almış, aynı zamanda geçmişin birikimiyle geleceği inşa edecek olan öğrencilerine 'Büyük Türkiye' hayalleri kurma ve bunları gerçekleştirme ümidi vermiştir."

"Okula kilit vurma kararı büyük üzüntü yaratmıştır"

Mesleki eğitimde marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen okulun kapatılması kararına tepki gösteren Hekimoğlu, "Ne yazık ki 15 Mayıs 2024 tarihinde okulumuza gelen yazı ile kilit vurma kararı alınmıştır. Asla anlamlandıramadığımız bu karar bizleri son derece üzmüş, büyük şaşkınlık yaratmıştır. Sayın Rektörüm, Sayın Bakanım alınan karar ile 2024-2025 yılından itibaren öğrenci alınmayacağı belirtilmiştir. Bu kararın hangi gerekçeler ile alındığı belli değildir. Kararda bir yerleşkede iki okul bulunması gerekçe olarak sunulmaktadır. Ancak bu okul daha açılırken bir yerleşkede iki okul olarak öngörüldü ve bu şekilde açıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere yetkililere seslenen ve çocuklara sahip çıkılması çağrısı yapan veliler şöyle devam etti:

Çırağan Sarayı'nın yanındaki okul binasına göz mü dikildi?

"Okulumuzun varsa eksikliklerinin giderilmesi yerine neden kapatma kararının alındığını bize izah edilmesini bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı nezdinde, yaptığımız itirazlara, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamalarda mevcut öğrencinin zarar görmeyeceği bu öğrencilerin mezun olacağı yönündedir. Şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz ki mevcut öğrenciler kaygılarından dolayı nakil isteyeceklerdir. Öğrenci nakil istediğinden okul mevcudu düşecek; öğretmenlerin ders sayıları azalacak, kadrolar kapanacak, bunun sonucunda tercihle ya da resen atamalar yapılacaktır. Bu durumda öğretmen sıkıntısı yaşanan bir okulda eğitimin kalitesinin düşeceği ayan beyan ortadadır.

Şu hususu da önemle belirtmek isteriz ki; yapılan bazı açıklamalarda okulumuzun başka bir yere taşınacağı belirtilmektedir. Okulumuzun yeri Beşiktaş sahilde Çırağan Sarayı'nın hemen yanında dünyanın en güzel yerlerinden birinde konumlanmakta olmasının yanı sıra ulaşımı çok rahattır. Çok uzaktan, Anadolu yakasından gelen öğrenciler deniz yoluyla kolayca ulaşım sağlayabilmektedir ve okulu tercih etme nedenlerimizden biridir. Bizim çocuklarımız bu güzelliklere layık değil midir ki taşınması gündeme gelmektedir. Okulumuz kapandıktan sonra binanın ne olacağına dair de bir açıklama mevcut değildir. Bu kadar güzel bir binanın boşaltılmasının istenmesinin kimi çevrelerce kötü niyetli algılara açık olunacağı göz önünde bulundurulmaması da ilginçtir."