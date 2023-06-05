İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Neden' yazılı tabelalar asıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Reppatch ile Temiz Atık Derneği üyeleri ve öğrenciler tarafından 'Neden' yazılı ve QR kod bulunan tabelalar asıldı. Tabelaların amacı, insanları atıkların etkisini sorgulamaya, değişimi ve atık yönetimi hakkında sohbet etmeye teşvik etmek.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Reppatch ile Temiz Atık Derneği üyeleri ve öğrenciler tarafından 'Neden' yazılı ve QR kod bulunan tabelalar asıldı. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, Burada 'Neden' sorusu şu. Neden bu malzemeleri çok kullanıyoruz İki tekrar geri dönüşüm için farklı amaçlar için kullanabilir miyiz Herkes bu resmi gördüğünde farklı cevaplar bulabilir dedi. Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara, 'Biz bunu neden yapmalıyız' sorusunu sorarlarsa şunu diyebiliriz. O atıklar bizim öz sermayemizdir. O atıklar temiz olursa atıklardan ileri dönüş olur dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Neden yazılı ve QR kod bulunan tabelalar asıldı. Belirlenen alanlara Reppatch ile Temiz Atık Derneği üyeleri tarafından yerleştirilen tabelaları asmak için öğrenciler de harekete geçti. Temiz Atık Derneği, 'Neden' yazılı tabelaların doğadaki ve şehirlerdeki işaretlerle, insanları atıkların etkisini sorgulamaya, değişimi ve atık yönetimi hakkında sohbet etmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Tabelalar birçok noktada asılmaya devam edecek.

HERKES BUNU GÖRDÜĞÜNDE FARKLI CEVAPLAR BULABİLİR

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, Etrafımıza baktığımız zaman yol kenarlarında, bol miktarda, farklı şekillerde atıklar görüyoruz. Bu atıklar değerlendirildiğinde ekonomiye kazandırılacak maddeler. Burada 'Neden' sorusu şu. Neden bu malzemeleri çok kullanıyoruz İki tekrar geri dönüşüm için farklı amaçlar için kullanabilir miyiz Herkes bu resmi gördüğünde farklı cevaplar bulabilir. Felaketlerin bir daha olmaması için, can ve mal kaybı olmaması için 'Neden' diyoruz dedi.

NASIL OLSA BELEİDYE TEMİZLER MANTIĞINI AKLIMIZDAN ÇIKARMAMIZ GEREK Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara ise, Bu projenin önemi vatandaşa şu soruyu sormak. 'Neden' Çünkü vatandaş geri dönüşüme atabilir ama çöpe bile atmıyor yere atıyor. 'Biz bunu neden yapmalıyız' sorusunu sorarsalar şunu diyebiliriz. O atıklar bizim öz sermayemizdir. O atıklar temiz olursa atıklardan ileri dönüş olur. Reppatch'in bizimle dahil olduğu bu önemli görevde 'Neden' akımını desteklememizin nedeni vatandaşa önemli soruyu sordurmak. 'Neden' Belediyelerimizin üzerindeki yükü hafifletmek istiyoruz. İnsanlarımız belediyelerden çok şey bekliyor. 'Nasıl olsa belediye temizler' mantığını aklımızdan çıkarmamız gerek. Biz bu neden sorusunu sorarak tabelalarla nedeni sormak istiyoruz. Çöp ise tenekeye atın. Bu akımı gönülden destekliyoruz diye konuştu.