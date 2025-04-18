İTÜ Kariyer Zirvesi, Öğrencilerle İşverenleri Buluşturdu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer ve Staj Merkezince düzenlenen "21. İTÜ Kariyer Zirvesi", meslek yolculuğuna yön vermek isteyen öğrencileri farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Yerleşkesi'nde 3 gün süren zirvede, birçok sektörden 55 markanın temsilcilerine, stant açarak, öğrencilerle doğrudan iletişim kurma imkanı sunuldu.

Merkezi Derslik A ile Bilgisayar ve Bilişim, Elektrik-Elektronik ve Kimya-Metalurji fakültelerinin binalarında yer alan stant alanlarında öğrenciler, şirket temsilcileriyle tanışma, bilgi alma ve kariyer planlarına dair soru sorma fırsatı buldu.

Etkinlikte firmalar, atölye çalışmaları, örnek olay analizleri, iş ve staj mülakatları gibi birçok içerikte sunumlar gerçekleştirdi.

Zirve, öğrencilere sadece sektörel bakış açısı kazandırmayı değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak, farklı mühendislik disiplinlerine dair daha geniş perspektif kazandırmayı amaçlıyor.

Geleceğin mühendislerine yeni kariyer fırsatları sunmaya devam eden İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi, her yıl daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve zirveyi daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi hedefliyor.