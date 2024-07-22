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İTÜ Hyperbee Takımı İsviçre'deki EHW Hyperloop Yarışması'nda Başarı Ödülleri Aldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee takımı, İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda 3 farklı alt sistemde başarı ödülü kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee takımının, İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda 3 farklı alt sistemde başarı ödülü aldığını açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizden güzel bir haberle haftaya başlayalım. İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'den 4 takımla katıldığımız uluslararası EHW Hyperloop yarışmasında, İTÜ Hyperbee takımımız muhteşem bir başarıya imza attı. 2022 yılından bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST Hyperloop yarışmalarında yetişen takımlarımız artık yurt dışında bayrağımızı dalgalandırıyor. İTÜ Hyperbee, 3 kategoride aldığı ödülle gururumuz oldu. Genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. 'Milli Teknoloji Hamlesi' her alanda, her yerde" dedi.

10 ÜLKEDEN 28 TAKIM KATILDI

EHW Hyperloop Yarışması, 4 farklı üniversiteden öğrenci takımlarının oluşturduğu bir organizasyon. Bu 4 takım; Valencia Politeknik Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinden oluşuyor. Yarışma ilk defa 2021 yılında Valencia Politeknik Üniversitesi'nde düzenlendi. Daha sonraki yıllarda sırasıyla Delft, Edinburgh ve son olarak 15-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Zürih'te gerçekleşti. Yarışmaya 10 ülkeden 28 öğrenci takımı katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Sosyal Medya İsviçre Teknoloji Güncel Haberler

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