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İTÜ'den bilişim alanında iş birliği anlaşması

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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İTÜ'den bilişim alanında iş birliği anlaşması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), eğitim teknolojileri alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak için iş birliği anlaşması imzaladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), eğitim teknolojileri alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak için iş birliği anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orka Bilişim'in geliştirdiği teknoloji ve yöntemler kullanılarak, İTÜ bünyesinde eğitimin dijitalleşmesi çalışmaları ve öğretim teknolojileri alanındaki Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapılacak.

İlk olarak Denizcilik Fakültesinde kullanıma açılacak sanal eğitim gemisi "Metaships" ile başlayacak iş birliği, zamanla üniversitenin diğer fakültelerinde de yaygınlaştırılacak.

Sanal eğitim gemisinin yanı sıra artırılmış gerçeklik tabanlı laboratuvar, müfredat içine yerleştirilmiş etkileşimli eğitim içeriği, İTÜ öğrencileri ile personeli için inceleme gezileri de bu kapsamda sağlanan olanaklar arasında yer alıyor.

İTÜ'den bilişim alanında iş birliği anlaşması

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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