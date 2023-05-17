İTÜ Çekirdek 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi' seçildi

İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, dünyadaki kuluçka merkezlerini karşılaştırıp sıralayan İsveç merkezli UBI Global endeksine göre, Üniversitelere Bağlı Kuluçkalar kategorisinde "Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi" unvanını kazandı.

Teknokentten yapılan açıklamaya göre, İTÜ Çekirdek, 94 ülkede 1895'ten fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin hizmet, performans ve çıktılarına dair verileri karşılaştırarak endeks oluşturan UBI Global'in açıkladığı listede "Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi" seçildi.

UBI Global'in açıkladığı değerlendirmede, merkezlerin aldığı başvuru sayıları, mentor, destekçi ve eğitmen havuzları, girişimcilere sağlanan hizmetler, başarılı girişimci sayıları, yaratılan istihdam, yatırım ve ciro gibi kriterler ele alındı.

Belçika'da düzenlenen, Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun ve Gent Belediye Başkan Yardımcısı Sofie Bracke'in açılışını yaptığı törende, "dünyanın en iyi kuluçka merkezi olarak açıklanan" ve bunu Türkiye'de başaran ilk kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek, söz konusu endekste hem "hizmetlerinin kapsamı ve etkisi" hem de "çıktılarının başarısı" ile değerlendirildi.

İTÜ Çekirdek bu başarıya, teknoloji girişimlerine sunduğu eğitim, danışmanlık, mentorluk, network, laboratuvar, patent ve endüstriyel tasarım hizmeti, kurumsal iş ortakları, PR desteği ve tohum sermaye gibi hizmetlerin yanı sıra buradan destek alan girişimlerin büyüme, yatırım alma, istihdam yaratma gibi başarı kriteri de incelenerek ulaştı.

"Yarattığımız yerel ve bölgesel değer, küreseldeki gücümüzün teminatı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ Çekirdek'in sayısal bilgilerini vererek küresel ölçekteki yerini açıkladı.

Dikbaş, "Dünyanın en köklü ve en iyi üniversitelerinin kuluçka merkezleri değerlendirilmesini de yapan UBI Global, bir önceki Üniversite Kuluçka Merkezlerinin sıralamasında yerimizi ilk 5 arasında açıklamış ve o zaman hedefimizi birincilik olarak belirlemiştik. Nitekim bu amacımızı kısa sürede gerçekleştirip ülkemiz için çok değerli olan bu anlamlı yılda büyük bir başarıya imza attık." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent olarak kuruldukları günden bu yana teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bunu ticarileştirmeleri için uygun ortam ve olanaklar sunduklarını aktaran Dikbaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İTÜ ARI Teknokent'in 20. kuruluş yılında, İTÜ Çekirdek olarak, yarattığımız yerel ve bölgesel değer, yaptığımız tüm iş birlikleri ve çalışmalar sayesinde Türkiye'nin ve İstanbul'un küresel bir 'hub' olmasında, girişimcileri ile teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde güçlü ve önemli rol oynuyoruz. Bu bağlamda 360 derece destekle girişimlerini büyütmek, ürün ve hizmetlerinin küresel pazar kanallarını açmak ve hızlı bir şekilde gelişmeleri için gerekli çalışmaları gerçekleştiren İTÜ Çekirdek'in elde ettiği bu başarının arkasında yer alıp emeğini sunan tüm girişimcilerimize, mentorlarımıza, yatırımcı ve kurumsal paydaşlarımıza ve tabi ki kıymetli ve güçlü ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum."

"Geleceğe yön verecek teknolojiler ilk adımlarını bugünden atıyor"

İTÜ Çekirdek kurucusu İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik Programları Direktörü Arzu Eryılmaz da UBI Global'ın yaptığı röportaj kapsamında, elde ettikleri dünya birinciliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, girişimcilere çağrıda bulundu.

Eryılmaz, "İTÜ Çekirdek'in Ön Kuluçka ve Kuluçka Programlarının yanı sıra yerel ve global hızlandırma programlarımızla da girişimlerimizi destekliyoruz. İTÜ Çekirdek'i, eğitimden mentorluğa, kamu fonlarından VC yatırımlarına, laboratuvar imkanlarından patent desteklerine, PR desteğinden satış ve iş birliği olanaklarına kadar 'bir teknoloji girişiminin ihtiyacı olan her şey'i sağlayan bir kuluçka merkezi olarak konumlandırma hedefiyle hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi Müdürü Yunis İsmayil de etkinlik bünyesindeki derin teknoloji girişimlerinin gelişimini konu alan panele katılarak, İTÜ Çekirdek'in bu alanda sunduğu hizmetlere değindi.

Değişen teknolojik koşullara ayak uyduran, girişimlerin ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve bu ihtiyaçlara yönelik kapsamlı programlar hayata geçirebilen kuluçka merkezlerinin başarılı olabileceğine vurgu yapan İsmayil, İTÜ Çekirdek'in sayısal verilerini de katılımcılarla paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"12 yılda 4 bin 200 girişime destek olduk. Artık her yıl İTÜ Çekirdek'e 500 startup kabul ediyoruz. Desteklediğimiz girişimler bugün dünyanın dört bir yanındalar. 4 bin 200 girişimden 1200'ü şirketini kurdu ve faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. 250 tanesi 145 milyon dolardan fazla yatırım aldı ve 9 bin kişi istihdam ediyor. Son 4 aydır her hafta 1 ya da 2 girişimimiz yatırım alıyor."