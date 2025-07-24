İTÜ 2025 Tanıtım ve Tercih Günleri Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2025 Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında "Etki oluştur, iz bırak" mottosuyla aday öğrencilerle buluşuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde 24 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan tanıtım ve tercih günleri ile eş zamanlı olarak, üniversitenin mezun derneklerinin işbirliğiyle İzmir, Ankara, Gaziantep, Bursa, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.

Üniversitenin "Etki Oluştur, İz Bırak" mottosunu tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlayan etkinliklerde, İTÜ'lü akademisyenler ve mezunlar, aday öğrencilere üniversiteyi tanıtacak ve deneyimlerini paylaşacak.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, tanıtım etkinlikleri kapsamında İzmir ve Eskişehir'de öğrenci ve ailelerle bir araya gelerek üniversitenin vizyonu ile sunduğu imkanlar hakkında bilgi verecek.

İzmir'deki tanıtım etkinliği, 24 Temmuz'da saat 19.30'da İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eskişehir'deki etkinlik ise 4 Ağustos saat 19.30'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Tanıtım günleri 26-27 Temmuz Ankara'da, 28 Temmuz Gaziantep'te, 29 Temmuz Bursa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği İzmir Şubesinin yaptığı açıklamada, mezunların aday öğrencilere rehberlik ettiği vurgulanarak, "İTÜ mezun dernekleri, yalnızca birer sosyal oluşum değil, aynı zamanda İTÜ ruhunun taşındığı, öğrenci ve mezunlar arası bağların güçlendiği aktif platformlar olarak Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katkı sunuyor." ifadesine yer verildi.

İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'nde devam eden Tanıtım ve Tercih Günleri'ne ise aday öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında süren etkinliklerde fakülteler, öğrenci kulüpleri, burs ve barınma imkanları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Yerleşke turları ve proje takımlarıyla buluşmalar da programda yer alıyor.