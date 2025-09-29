İTÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Filistin Temasıyla Gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 2025-2026 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Topluluğunca dinleti sunuldu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, burada yaptığı konuşmada, dünyada bilgi ve teknolojinin aynı zamanda baskı ve zulüm aracı olarak kullanıldığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

Mandal, "İTÜ'nün görevi, bilimsel ve teknolojik bağımsızlığı sağlamak, geliştirilen bilimsel, teknolojik birikimi dost ve müttefik coğrafyalara yaymaktır. Bu da 252 yıllık bir üniversite olmanın getirdiği asil bir sorumluluktur." dedi.

Törende açılış dersini video konferansla veren İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Doko, "Hafızasız Haritalar: Filistin'i Akademide Geri Kazanmak" başlıklı sunum yaptı.

Prof. Dr. Doko, Filistin coğrafyasına ilişkin tarih yazımında İsrail anlatısının akademik çevrelerde ön plana çıkarıldığını, arkeolojik, antropolojik ve sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalarla bu coğrafyaya ait tarih anlatısının çarpıtılarak siyonist propagandayla uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Filistin'de askeri işgali hep konuştuklarını dile getiren Doko, "Gazze'nin İsrail saldırılarını gündeme getiriyoruz. Yine zaman zaman yeterince olmasa da siyonist propaganda da medyadaki gündeme geliyor. Ancak bilgi yoluyla, bilgi araçlarını kullanarak siyonistlerin Filistin'i akademide silme girişimleri ne yazık ki bence yeterince gündeme gelmiyor." diye konuştu.

Avrupa'nın önde gelen 10 üniversitesini bir araya getiren Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı (EELISA -European Engineering, Learning Innovation and Science Alliance) Başkanı Dale Martin, üniversite ile sanayi işbirliğine yönelik gelecek odaklı değerlendirmeler yaptı.

"Akademisyenler ve öğrenciler imkanları dahilinde Filistin için bir şeyler yapabilir"

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde birçok üniversitenin bu yılki açılış derslerini "Filistin" temasıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi ve Anadolu'daki birçok üniversiteye kadar geniş bir yelpazede Filistin odaklı derslerin işlendiğini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Türkiye'deki birçok yükseköğretim kurumunda açılış derslerinin Filistin üzerine yapıldığını görüyoruz. İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) olarak 16 Eylül'de düzenlediğimiz basın toplantısında bu çağrıyı tüm üniversitelerimize yapmıştık. Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanımızın imzasıyla bu çağrı tüm yükseköğretim kurumlarına iletildi. Akademide Filistin'i gündemde tutmak ve farkındalık oluşturmak adına bu çaba çok önemli. Gerek üniversite yöneticileri gerek akademisyenler ve öğrenciler kendi imkanları dahilinde Filistin için bir şeyler yapabilir." ifadelerini kullandı.

Törende, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) sonucunda en yüksek dereceyle üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra TEKNOFEST ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere plaketleri takdim edildi.