SPOR Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Maçtan önce de oyuncularıma söyledim. 'Trabzonspor maçındaki mücadeleyi, Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki oyunu oynarsanız kazanırız' dedim. Hem mücadele anlamında hem de oyun anlamında böyle de oldu. Bire bir oyunu iyi oynayınca kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor. Şu anda biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çözüm ürettikçe sonuçlar da gelir. Her şeyi bazen küçük detaylar belirliyor' dedi.

PALUT: RİZE'DEN ÜZERİMİZE DÜŞEN DERSİ ALARAK KONYA'YA DÖNECEĞİZ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise 'Bugün daha tempolu, daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik, daha sakin olmalıydık. 1-0 öndeyken belki maçı o şekilde bitirip soyunma odasına girmeliydik. Rakibimizi maça ortak etmemeliydik. Biz maçı eksi 2 ile tamamladık. Bunlar bizim bu maç özelindeki eksiklerimizdi. Bunları çalışacağız, daha iyi duruma inşallah getireceğiz. Sahadaki her figür de umarım kendi performanslarını check edecektir. Herkes dikkatli olmalı. Ligin artık sonları. Artık belirleyici durumlar kazanılıyor veya kaybediliyor. Biz Rize'den üzerimize düşen dersi alarak Konya'ya döneceğiz. Rizespor'u tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.