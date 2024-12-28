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İTSO Başkanı Yılmaz: Deprem, İskenderun'un Ekonomisini Olumsuz Etkiledi

İTSO Başkanı Yılmaz: Deprem, İskenderun'un Ekonomisini Olumsuz Etkiledi
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İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, depremin kentin istihdamı ve ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini aktardı. İşletmelerin toparlanması için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle buluştu.

Yılmaz, ilçede bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, yaptıkları çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin kenti her anlamda kötü etkilediğini anlatan Yılmaz, "İstihdam kayıpları, liman faaliyetlerindeki aksaklıklar ve KOBİ'lerde meydana gelen iş kayıpları, dikkat çekici sorunlar arasında yer aldı. Şehrin altyapısı büyük ölçüde zarar gördü ve birçok işletme ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı." dedi.

Yılmaz, depremden etkilenen işletmelerin yeniden toparlanabilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Depremden etkilenen kentin yeniden eski günlerine dönmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Yılmaz, zorlukların el birliğiyle aşılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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