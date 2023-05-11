İTO Başkanı Avdagiç'ten 14 Mayıs mesajı Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "İTO, küresel bir güç olarak bölgesinde sivrilen, bu coğrafyada sürdürülen haksızlıklara 'dur' diyen, mazlumların umudu Türkiye'den yana taraftır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "İTO, küresel bir güç olarak bölgesinde sivrilen, bu coğrafyada sürdürülen haksızlıklara 'dur' diyen, mazlumların umudu Türkiye'den yana taraftır. İTO, yerli ve milli üretimden yana taraftır." dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da konuk olduğu İTO mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Avdagiç, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin görüşlerini açıkladı.

Seçimlerin, sükunet ve demokratik vakar içinde geçmesini dileyen Avdagiç, " Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 2023'te, büyük bir yol ayrımında. Türkiye, 'milletin istiklalini, memleketin bütünlüğünü' korumak için giriştiği Milli Mücadele'den tam 100 yıl sonra, çok önemli bir seçime hazırlanıyor. İstanbul iş dünyası olarak bu seçimi önemsiyoruz. Bu seçimin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'nun yerli ve milli üretimden yana taraf olduğunu vurgulayan Avdagiç, İTO'nun daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de taraf olduğunu dile getirdi.

İTO'nun güçlü ve istikrarlı Türkiye ile birlikte, daha çok 'ihracat, istihdam ve üretimden yana taraf olduğunu vurgulayan Avdagiç, şöyle konuştu:

"İTO, 1071'de başlayan, 1453 ile taçlanan, 1923 ile anlam kazanan Türkiye yürüyüşünün simgelediği değerlerden yana taraftır. İTO, Fatih'ten, Alparslan'a ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türklerin simgesi olan bağımsızlık ve özgürlükten, güçlü ve lider Türkiye'den yana taraftır. İTO, küresel bir güç olarak bölgesinde sivrilen, bu coğrafyada sürdürülen haksızlıklara 'dur' diyen, mazlumların umudu Türkiye'den yana taraftır. İTO, yerli ve milli üretimden yana taraftır. İTO, istiklal ve istikbaline sahip çıkmanın yolunun 'İstikbal Göklerdedir' anlayışından geçtiğini savunanlardan yana taraftır. İTO, Türk gençliğine gökleri ve uzayı hedef gösteren, onların girişimcilik ve yenilikçilik yönlerini ortaya çıkaran Teknofest'ten yana taraftır. İTO Kızıl Elmalardan, Ankalardan, Kaanlardan, İHA'lardan, SİHA'lardan yana taraftır. İTO, içimizden çıkardığımız başkanlarımızdan birinin başında olduğu, yerli ve milli üretimin zirvesi Altay tankından yana taraftır. İTO, mavi vatanın sularında, 'seferden dönen Barbaros Hayreddin'in kadırgaları gibi süzülen' amiral gemimiz TCG Anadolu'dan yana taraftır."

İTO'nun Türk halkının kendi iradesinin mutlak tecelli ettiği yer olan özgür sandıktan yana taraf olduğunu belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İradelerimize çağdaş prangalar vurmak isteyenlere karşı, özgür ve bağımsız Türk Milleti'nden yana taraftır. Demokrasiden yana taraftır. Özgür ticaretten yana taraftır. Yerli ve milli üretimden yana taraftır. Yenilikçi, girişimci ve milli teknolojiyi üreten Türkiye'den yana taraftır. Özetle İstanbul Ticaret Odası, bu seçimlerde de tıpkı Milli Mücadele'de taraf olduğu gibi taraftır. 14 Mayıs 1950'de taraf olduğu gibi taraftır. 10 Ekim 1965 seçimlerinde taraf olduğu gibi taraftır. 6 Kasım 1983 seçimlerinde taraf olduğu gibi taraftır. 3 Kasım 2002 seçimlerinde taraf olduğu gibi taraftır."

"Tamamı bizden" diyerek yola çıkacağımızı taahhüt ediyoruz"

Öte yandan Avdagiç, konuşmasında beklenen İstanbul depremine ilişkin İstanbul iş dünyasının görüşlerini de açıkladı.

Konutların kentsel dönüşümü kadar işyerlerinin kentsel dönüşümünün de birinci derece önemli olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Konutların kentsel dönüşümü ile ilgili verilen teşviklerden sonra işyerlerinin, iş merkezlerinin, ticaret merkezlerinin, sanayi sitelerinin, atölyelerin, fabrikaların, hastanelerin, okulların, otellerin ve depoların da en kısa zamanda depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla bir teşvik paketi oluşturulması beklentisi içindeyiz. Bizler iş dünyası olarak bu konuda sizler tarafından önümüz açıldıktan sonra yarısı bizden bile demeden 'tamamı bizden' diyerek yola çıkacağımızı taahhüt ediyoruz."

Avdagiç, ayrıca yenilenme ihtiyacı ortaya çıkan konut dışı binaların sahip olunan imar haklarının da aynen kullanılmasına izin verilmesi önerisinde bulundu.