İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir - Haberler

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İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir

ANKA - Güncel
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İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı’mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da ekmeğin 5 TL satılacağına yönelik haberlerle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dedi.

Avdagiç'in açıklamasına karşın İstanbul'un birçok yerinde uzun süredir 4,5 liradan satılan etmek, bazı yerlerde bugünden itibaren 5 liradan satışa çıkarıldı.

ANKA / Güncel

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