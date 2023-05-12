İTM, deprem bölgesinde çocuklar için atölyeler düzenledi

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla çeşitli atölye çalışmaları düzenledi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İTM, atölye eğitmenleri, uluslararası gönüllü öğrencileri ve personeli Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Çadır Kenti, Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu ve Şehit Mıllış Nuri İlkokulu olmak üzere 3 farklı mekanda atölyeler yaptı.

Ahmet Demir ile İllüstrasyon Atölyesi, Eda Özbekkangay ile Ebru Atölyesi, Ahmet Öğreten ile Sulu Boya Atölyesi, Onur Yıldırımer ile Kaligrafi Atölyesi, Tuba Genç ile Geometrik Desenler Atölyesi ve tangram, boyama, origami gibi çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştıracak etkinlikler gerçekleştirdi.

Ayrıca, çizer Şule Feyza Uzun ve eğitmen Tuba Genç tarafından hazırlanan boyama kitapları ile kuru boya setleri etkinlik alanlarındaki ve köylerdeki çocuklara ulaştırıldı.