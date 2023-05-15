İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

-İSTANBUL İl Seçim Kurulu'na ilçe seçim kurullarından ıslak imzalı tutanakların gelmesi devam ediyor. İl Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgiye göre, son itirazlar yarın saat 17.00'a kadar yapılabilecek.

Siyasi parti ve adaylar adına itiraz süreci devam ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na şu ana kadar yapılmış bir itiraz yok.

"KASITLI YAPILAN USULSÜZLÜK BELİRLENMEDİ"

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, henüz kendilerine ulaşmış bir itiraz olmadığını belirterek bazı sandık kurulu başkanları tarafından tutanaklarda oyların birleştirilip birleştirilmeyeceği, nereye yazılacağı şekilde birtakım maddi hatalar yapıldığını ancak kasıtlı yapılan bir usülsüzlük olmadığını ifade etti.