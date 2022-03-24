İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İSTANBUL (DHA) - RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (71) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine sahilde başlatılan aramalarda, herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürerken, Zehir'in torunu K.B. de İstanbul'da gözaltına alındı.

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında bulunan sahildeki kayalık alanda, iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazı çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca, kazı çalışmasını sona erdirdi.Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtilirken, Dursun Zehir'in torunu K.B.'nin de İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgu için Rize'ye getirileceği öğrenildi.