İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
 - Güncelleme:
İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (71) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine sahilde başlatılan aramalarda, herhangi bir bulguya rastlanılamadı.

İSTANBUL (DHA) - RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (71) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine sahilde başlatılan aramalarda, herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürerken, Zehir'in torunu K.B. de İstanbul'da gözaltına alındı.

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında bulunan sahildeki kayalık alanda, iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazı çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca, kazı çalışmasını sona erdirdi.Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtilirken, Dursun Zehir'in torunu K.B.'nin de İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgu için Rize'ye getirileceği öğrenildi.


İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

İstanbul, Polis, Rize, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title