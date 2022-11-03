İthalat Fuarı, Çin'in Yüksek Standartlı Dışa Açılımını Artırdı

Shanghai'da 5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) toplam 145 ülke, bölge ve uluslararası örgütten temsilcilerin katılması bekleniyor.

Veriler, dünyanın en büyük 500 işletme ve endüstri devinden 280'den fazlasının bu yılki CIIE'ye katılacağını, bunların yaklaşık yüzde 90'ının geçen yılki fuara da katıldığını gösteriyor.

SES 1 (İngilizce): FEİX SİBEL, Asya Pasifik'te Bosch Termoteknolojisi Başkan Yardımcısı:

"Fuara son dört yıldır katılıyoruz ve bu bize çok önemli iki fırsat veriyor. İlki, en iyi 10 emlakçı ile iyi ilişkiler geliştirme, yakın temas kurma ve etkileşim olasılığına sahip olmamız. İkincisi ise son dört yılda CIIE içinde son derece yapıcı bir etkileşimde bulunduk."

SES 2 (İngilizce): FABRİCE MEGARBANE, L'Oreal Kuzey Asya Bölgesi Başkanı ve L'Oreal Çin'in CEO'su:

"Markaların ötesinde, CIIE ile gurur duyduğumuz şey, bizi yenilik getirmeye sevk etmesi. Bu yıl, Pudong'daki pilot uygulamanın yenilikleri piyasaya sürmemize izin verdiğini görmekten çok mutluyum. CIIE'de harika olan şey, sergilenen bir inovasyonun bugün bir iş fırsatı ve iş gerçeği haline gelmesi."

Fuar, CIIE'nin eski dostlarının yanı sıra, General Motors tarafından sunulan premium yaşam tarzı platformu Durant Guild gibi bazı yeni dostları da ağırlayacak.

SES 3 (İngilizce): FELİX WELLER, Durant Guild'in Başkanı ve Genel Müdürü:

"Fuarda ilk kez sadece General Motors'un değil de Durant Guild'in de yer alacak olmasından gerçekten gurur duyuyoruz. Geri bildirim almak için fuara bu ürünlerimizi getiriyoruz. ve eğer geri bildirim olumlu olursa, o zaman bu ürünleri Çin'e getirmek için tabii ki elimizden geleni yapacağız. Ama muhtemelen fuarda göreceklerimiz ürünlerden fazlasını olacak. Önümüzdeki ay ve yıllarda Çin'e getirmeyi düşündüğümüz çok daha fazla şeyimiz var."

CIIE beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanırken, fuar Çin pazarına giren yeni ürünler için daha da önemli bir platform haline geldi.

SES 4 (Çince): LİLY LONG, Roche Pharma Çin'in Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı:

"CIIE'nin güçlü yayılma etkisi sayesinde Roche, son birkaç yılda Çin'e 30 yeni ilaç ve endikasyon getirdi."

Çin Ticaret Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, 2018'den 2021'e kadar düzenlenen dört fuarda yer alan firmalar, 1500'den fazla yeni ürün, teknoloji ve hizmet piyasaya sürdü ve toplam amaçlanan ciro 270 milyar ABD dolarını aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)