İtfaiyenin kış tatbikatı gerçeği aratmadı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, Aytepe'de'2022 Kış Arama Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı.

12 PERSONEL KATILDI

'2022 Kış Arama Kurtarma' tatbikatı, Kocaeli İtfaiyesi personelinin 'Karda Arama Kurtarma ve Çığ Tehlikesi' olaylarına müdahale imkân ve kabiliyetlerini arttırmak amacıyla yapıldı. Tatbikatta Kocaeli İtfaiyesi'nden 12 personel görev aldı. 2 gün süren tatbikatın ilk gününde harita, navigasyon, yön bulma, intikal, çığda sondalama, kazazede transferi vb konularda teorik eğitimler verilirken, ikinci gününde KOBİTEM Eğitim Şefi Recep Yayla ve Eğitmen Hasan Koyunlu gözetiminde uygulamalı eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI

Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta; Başiskele Aytepe mevkiine kamp ve kayak amaçlı giden 2 kişiden biri çığ altında kaldı. Bir kişinin arkadaşının çığ altında kaldığı ihbarı ile İtfaiye ekipleri harekete geçti. Çığ bölgesine hava şartları nedeniyle yürüyerek ulaşan itfaiyeciler, kaybolan şahsa ulaşmak için sondalama çalışması yaptı.

KAZAZEDE KURTARILDI

Sondalama çalışmasıyla kazazedeye ulaşan ekipler, yaralıyı kar altından çıkardı. Sedyeye alınan ve İtfaiye ekipleri tarafından çığ bölgesinden uzaklaştırılan yaralı, emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye edildi. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

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