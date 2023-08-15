Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri kendilerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaparak bir an olsun boş durmuyor. İtfaiye Hizmet Binası'nda yapılan oyunlarla ekiplerin aniden gelişen olaylara karşı organize olma hızı ve kurtarma çalışmaları denemeleri gerçekleştiriliyor.

İtfaiyecilerin oyunu dikkat çekti

DÜZCE - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri kendilerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaparak bir an olsun boş durmuyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 24 saat esasına dayalı çalışma sistemi içinde yalnızca meydana gelen olaylara müdahale etmekle kalmıyor, personelin sürekli olarak kendini geliştirmesi amacıyla çeşitli organizasyonlar da düzenleniyor. İtfaiye Hizmet Binası'nda teşkilatın müsait olduğu zamanlarda arama kurtarma cihazlarının hassas kullanımını geliştirme oyunları oynanırken ekiplerin aniden gelişen olaylara karşı organize olma hızı, hassas kurtarma çalışmaları için denemeler, destekleme takozları ve ayırıcı, kesici ile denge, jenga oyunları düzenleniyor.