İtfaiyecilere kurtarma operasyonlarında yapay zekalı kask desteği geliyor
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İskoçya'da kısa süre önce açılan Ulusal Robotaryum'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları her tür itfaiyeci kaskına monte edilebilen cihazı sensörler, termal kameralar ve radar teknolojisi ile donatarak tasarladı.
İskoçya'da kısa süre önce açılan Ulusal Robotaryum'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları her tür itfaiyeci kaskına monte edilebilen cihazı sensörler, termal kameralar ve radar teknolojisi ile donatarak tasarladı
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel