İtfaiyecilerden evin etrafında uçan leylek için bacaya yuva

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde itfaiye ekipleri, bir evin etrafında bir hafta boyunca uçan leylek için bacaya yuva yaptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde itfaiye ekipleri, bir evin etrafında bir hafta boyunca uçan leylek için bacaya yuva yaptı.

Yüksekova'ya 7 kilometre uzaklıktaki Kuruköy'de oturan Engin Altan, bir leyleğin bir hafta boyunca evinin etrafında uçtuğunu fark etti. Leyleğin yuva arayışında olduğunu anlayan Altan, itfaiyeden yardım istedi. Köye gelen ekipler, evin kalorifer kazanı çatısındaki bacaya yuva yaptı. Engin Altan, "Evin etrafında bir leyleğin dolaştığını fark ettim. Hemen itfaiye ekiplerini arayıp, yardım istedim. Onlar da köye gelip evin kalorifer kazanı çatısındaki bacada yuva yaptı. Leylek hemen gelip, yuvasına kondu. İlgilerinden dolayı ekiplere çok teşekkür ediyoruz" dedi.