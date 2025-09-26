İtfaiyeci Çiftin Destekleyici Hikayesi

Çankırı'da görev yapan itfaiyeci çift, yangın ve afetlerde birbirine destek olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye eri olarak görev yapan 45 yaşındaki Kadir Dönmez ihbar üzerine gittikleri yerlerde alevlerle mücadele ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli itfaiye personeli eşi 41 yaşındaki Dilek Dönmez ise koordinasyonu sağlıyor.

Kadir Dönmez, gazetecilere, iki kuşaktır itfaiyecilik mesleğini yaptıklarını ve mesleğinden çok memnun olduğunu belirterek, eşinin verdiği adresle olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

İtfaiyecilik mesleğinden gelen alışkanlıkların özel hayatlarına da yansıdığını dile getiren Dönmez, "Evimizde de arabamızda da yangın söndürme tüpü var. Ben de eşim de buna çok dikkat ediyoruz. Alışveriş yaptığımız yerlerde bile bir anda o tüpleri kontrol ederken buluyoruz kendimizi." dedi.

Dilek Dönmez ise yapılan ihbar anonsu sonrasında büyük vakalarda eşi için kaygılandığı günler olduğunu belirterek, "Eşim büyük bir orman yangını ya da trafik kazasına gittiğinde ister istemez tedirgin oluyorum ama bir taraftan da tüm canlılara yardım ettiği için gurur duyuyorum." diye konuştu.