Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sokağa dökülen vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İtfaiye yangını söndürürken mahalleli olup biteni izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sokağa dökülen vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Yangın, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Meşelik Sokakta bulunan 2 katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektriğin kesilmesi ve tekrardan gelmesi sonrasında çatıda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken ev halkı ise dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken sokağa dökülen vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.