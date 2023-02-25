İtfaiye ve sağlık ekibinin müdahale ettiği kedi, kurtarılamadı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. İçeride mahsur kalan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kedi, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konur Sokak'ta Yeliz K.'nin oğlu ve 3 kızıyla birlikte yaşadığı 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, aile evde kedilerinin mahsur kaldığını söyledi. Bir itfaiye eri kediyi dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kedi, kurtarılamadı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Daire ile içindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının ilk belirlemelere göre kömür sobasından çıktığı tespit edildi.