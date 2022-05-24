İtfaiye Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi eğitimlerini tamamladı - Haberler

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi, Aydın'ın Didim ilçesinde 2. ve 3. yıldız eğitimlerini tamamlayarak yaz sezonuna hazır hale geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekibin kursta yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, hız, koşu, dayanaklılık, tüplü dalış, yüksekten atlama eğitimi aldığı belirtildi.

Ekibin suda meydana gelecek kazalara 7 gün 24 saat esasıyla müdahale edeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca ekiplerimiz, modern kurtarma ekipmanları ve uzman personeli ile her türlü düşme, kaza, göçük, kaybolma gibi vakalarda da arama ve kurtarma çalışması yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaz sezonunda denize girecek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.