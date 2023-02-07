İTFAİYE PERSONELİ GÖÇÜK ALTINDAKİ BEBEĞİ 'TAMAM KUZUM, GİDELİM' DİYE KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da göçük altında kalan bir kız bebek, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da göçük altında kalan bir kız bebek, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürdü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürdü. AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele etti. Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarırken, bugün ise Hatay'da mucize bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran bir kız bebek Antalya itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kız bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürürken, duygulandı.

18 YAŞINDAKİ SAMET KURTARILDI

Aynı ekip Kahramanmaraş'ta yerle bir olan binadan da 18 yaşındaki Samet isimli genci kurtardı. Saatler süren titiz çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Gencin kurtarılma anlarını çevrede bulunanlar gözyaşlarıyla izledi.

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU İLE DEPREM BÖLGESİNDE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesine gitti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Başkan Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adana ve Hatay'da inceleme yaptı. 'Gün birlik günü' çağrısını yineleyen Başkan Böcek, yaraların el birliğiyle sarılması için çalışacaklarını söyledi. Başkan Böcek, Yaralarımızı hep birlikte sarmak için depremzede vatandaşlarımızın yanındayız dedi.