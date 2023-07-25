İtfaiye, Parmağına Sıkışan Yüzüğü Çıkaramayan Vatandaşa Yardım Etti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti.
Olay, Antakya ilçesinde bulunan Bursa Konteyner kentte meydana geldi. Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konteyner kente gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel