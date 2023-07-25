İtfaiye, Parmağına Sıkışan Yüzüğü Çıkaramayan Vatandaşa Yardım Etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan vatandaş, ekiplere teşekkür etti.