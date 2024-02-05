Üye Girişi
Haberler

İtfaiye, kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru köpeği kurtardı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir yavru köpek, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye personeli tarafından kuyudan çıkarılan köpek, sağlık kontrolü için belediye veterinerine götürüldü.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Garaj civarında metruk bina bahçesindeki kullanılmayan su kuyusuna yavru köpek düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekibinden personel vince bağlanan halatla 7 metre derinliğindeki kuyuya girdi. İtfaiye personelinin kucağında kuyudan çıkarılan köpek, belediye veterinerine sağlık kontrolüne götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kurtarma Hayvanlar İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title