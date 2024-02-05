İtfaiye, kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru köpeği kurtardı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir yavru köpek, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye personeli tarafından kuyudan çıkarılan köpek, sağlık kontrolü için belediye veterinerine götürüldü.
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.
Garaj civarında metruk bina bahçesindeki kullanılmayan su kuyusuna yavru köpek düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekibinden personel vince bağlanan halatla 7 metre derinliğindeki kuyuya girdi. İtfaiye personelinin kucağında kuyudan çıkarılan köpek, belediye veterinerine sağlık kontrolüne götürüldü. (DHA)