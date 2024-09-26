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Trabzon'da İtfaiye Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Trabzon'da İtfaiye Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Trabzon'da "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal ve beraberindeki heyet, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Bal, günün anısına Yıldırım'a flama ve şapka hediye etti.

Daha sonra tulumbacı kıyafeti giymiş amatör tiyatro oyuncuları ile itfaiye erleri, Kanuni Evi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Çevredeki esnaf, vatandaş ve turistlerin ilgi gösterdiği tulumbacılar, yürüyüş sonunda gösteri sundu.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konser verdiği etkinlikte, itfaiyeci duası yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı konuşmada, itfaiye teşkilatının afete maruz kalanlar başta olmak üzere bütün insanların can güvenliği için cansiparane çalıştığını söyledi.

Teşkilat çalışanlarının 300 yılı aşkın süredir bir can kurtarmak için canını ortaya koyduğunu vurgulayan Genç, "İtfaiye denilince ilk başlangıçta akla yangın geliyor ama itfaiye işini çok daha kapsamda ele aldığımızda depremde, selde, her türlü felakette canını ortaya koyan bir birimimiz." dedi.

Genç, Trabzon'da 18 ilçede 21 itfaiye istasyonu olduğunu belirterek, "270 mesai arkadaşımız elini, bedenini taşın altına koyarak afete maruz kalan vatandaşımızın yanında olup can güvenliğini temin etmek için büyük bir gayreti ortaya koyuyor. Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinde de 2 merkez oluşturuyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, daha sonra İtfaiye Haftası dolayısıyla hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

Etkinlikler Belediye İtfaiye trabzon Güncel

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