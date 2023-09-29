İTFAİYE HAFTASI'NDA AFETLERDE BÜYÜK İHTİYAÇ DUYULAN YATAKLI MOBİL ÜNİTELERİNİ TANITTILAR

DENİZLİ'de İtfaiye Haftası ile itfaiye teşkilatının 307'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yaptırdığı ve büyük afetlerde en büyük ihtiyaç duyulan personelin dinlenebileceği 10'ar yataklı mobil üniteler vatandaşlara tanıtıldı.

İtfaiye Haftası nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, itfaiye dairesi personeli ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geleneksel itfaiyeci duası ile devam edildi. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada, canlarını ortaya koyarak vatandaşın yardımına yetişen itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. Başkan Zolan, "İtfaiyemiz son 5 yılda birçok imtihandan geçti. Önce orman yangınları sonrasında hepimizi derinden sarsan depremler ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilimizdeki depremlerde büyük gayretiniz oldu. Görev anlamında, 'Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız başkanım' diyerek koştunuz. Ben orada arkadaşlarımızın yanındaydım ve onların nasıl gayret gösterdiğini nasıl çalıştığını şahit olan bir insanım. O nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Büyükşehir İtfaiyesi'nin bölgedeki insanların yardımına koştuğunu ve onlarca canı kurtardığını ifade eden Başkan Zolan, "Bir hayatın kurtarılmasına vesile olan dünyayı kurtarmış demektir. Siz o deprem bölgesinde onlarca dünyayı kurtardınız. Normal zamanlarda zaten yangınlara koşuyorsunuz ateşin içine kendinizi atıyorsunuz. İçerde bir yaşlımız, çocuğumuz, insanımız varsa onları kurtarmak için kendinizi, riske atıyorsunuz. Tabi ki sadece insan üzerinde değil bir yerde sıkışmış kendi imkanlarıyla çıkamayan birçok canlının da imdadına koşuyorsunuz onlara da yardımcı oluyorsunuz. Gerçekten sizin yaptığını iş çok kutsal, maneviyatı çok üst seviyede olan bir iş, hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı stantları inceledi.

Stantlarda en çok afet bölgelerinde personelin dinlenebileceği mobil üniteler ile başta yangın, deprem ya da kayıp arama gibi olaylarda kullanılmak üzere Büyükşehir İtfaiye envanterine alınan modern endüstriyel termal dron dikkat çekti. Afet bölgelerinde itfaiyecilerin dinlenebilmesi için tasarlanarak yapılan mobil üniteleri hakkında bilgi alan Başkan Zolan, 'İtfaiyecilerin afet bölgelerinde dilenme anlamında sağlıklı bir ortam bulmaları mümkün değil. 11 ilde yaşanan depremden sonra bunu gördük ve böyle bir mobil ünite yaptırmaya karar verdik. İtfaiyecilerimiz uzun süreli afet bölgesine gittiğinde, kimseye yük olmadan kendi ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağladık. Bu mobil ünitelerde yatıp, dinlenebilecekler" dedi.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından afet bölgeleri için yaptırılan 3 adet mobil ünitenin her birinde 10 itfaiyeci için yatak bulunuyor.