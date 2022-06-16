İtfaiye erleri hayvanat bahçesinin yılanları üzerinde yakalama etiğimi aldı Kayseri'de itfaiye erleri, hayvanat bahçesinden getirilen yılanlarla "yılan yakalama" etimi aldı. Kayseri'de itfaiye erleri, hayvanat bahçesinden getirilen yılanlarla "yılan yakalama" etimi aldı. İtfaiye Daire Başkanlığındaki etkinlikte personel, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden getirilen yılanlar üzerinde yakalama tekniklerini uyguladı. Daire başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çevre Koruma Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından personelimize yönelik yılan türleri, yakalama yöntemleri ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Hayvanat Bahçesi Kayseri İtfaiye Güncel Haberler

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