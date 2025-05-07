İtfaiye Eri Yaralanma Anları Kamerada
İtfaiye ekiplerinin müdahale sırasında binadan düşen ahşap duvar, iki itfaiye erinin üstüne düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İTFAİYE ERLERİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan evin ahşap duvarının, itfaiye erleri M.T. ve G.B.'nin üzerine düştüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde 2 itfaiye erinin düşen parçanın altında kaldığı, 1 erin ise son anda kaçtığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel