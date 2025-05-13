İtfaiye Eri ve Kız Arkadaşı Yangın Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri ve kız arkadaşı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G'nin kız arkadaşı F.T'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.