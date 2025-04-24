İtfaiye Eri, Su Baskınında Yavru Kediyi Kurtaramadı

İTFAİYE ERİ, YAVRU KEDİYE KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTI; KURTARILAMADI

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarına müdahale etmek için bölgeye gitti. Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada anne Kedi, su birikintisinde boğulan yavrusunu ağzına alarak ekiplerin yanına getirdi. Bu sırada itfaiye eri, yavru kediye bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı ancak kedi kurtarılamadı. Anne kedi, itfaiye erinin yavrusuna müdahale ettiği sırada yanından ayrılmadı.

Burak CAN/ KIRIKKALE,