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İtfaiye eri kurtardığı yavru kediyi "Oy benim tatlım, kıymetlim" diyerek sevdi

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İtfaiye eri kurtardığı yavru kediyi "Oy benim tatlım, kıymetlim" diyerek sevdi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için mücadele veren itfaiye ekipleri, kurtardıkları kediyi "Oy benim tatlım, kıymetlim" diye sevdi.

İtfaiye eri kurtardığı yavru kediyi "Oy benim tatlım, kıymetlim" diyerek sevdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için mücadele veren itfaiye ekipleri, kurtardıkları kediyi "Oy benim tatlım, kıymetlim" diye sevdi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Şehit Yusuf Yelkenci Sokak üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathanenin tuvaletinde bulunan iki duvar arasına sıkışan bir yavru kedinin inlemesini duyan vatandaşlar önce kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak başarılı olamayınca durumu Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Önce tuvaletin fayanslarını makine ile kıran itfaiye ekipleri ardından yavru kediye ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedinin inlemelerini duyan itfaiye eri, "Oy benim tatlım, oy benim kıymetlim" diyerek sevdiği kediyi veteriner hekime teslim etmek üzere götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

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