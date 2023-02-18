İtfaiye eri, enkazdan 129'uncu saatte kurtardıkları kediyi sahiplendi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, 129'uncu saatte enkazdan çıkarıp 'Enkaz' adı verdikleri kediyi sahiplendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışması yürüten Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazından 129'uncu saatte 5 kişiyi canlı kurtardı. Mardin ekibi ayrıca, aynı enkazdaki 2 kediyi de sağ çıkardı. Kedilerden birinin sahibini bulamayan ekipler, bakımını ve beslenmesini üstlendi. 'Enkaz' adı verilen kedi, arama kurtarma ekibini çalışmalar boyunca yalnız bırakmadı. Ekibin maskotu olan kediyi, kurtarma çalışmalarında görev yapan itfaiye eri Ali Çakas sahiplendi. Çakas, Mardin'e getirdiği kediye özenle bakıyor.

Depremin ilk saatinde bölgeye sevk edildiklerini belirten Ali Çakas, çalışmalar bittikten sonra kurtardığı kediyi orada bırakmaya gönlünün el vermediğini ifade ederek, "90 kişilik ekiple çalışma yaptık. Akan Apartmanı'nda ekip olarak 5 kişiyi kurtardık. Bir canlı daha çıkarmak için var gücümüzle çalıştık. Ayrıca, 3 muhabbet kuşunu kafesi ile çıkardık. Enkaz altından 2 kediyi de kurtardık. Bir kedinin sahibini bulduk ama bir kedinin sahibi bulunamadı. Tabi aramızda bir bağ oluştu, sürekli yanımızdaydı, bunun üzerine biz de kediyi sahiplenerek 'Enkaz' adını verdik. Kedi benden hiç ayrılmıyordu, ben de ondan ayrılmadım. Evimde ona bakıyorum. Onunla beraber yatıyoruz. Geldiği günden beri hiç kucağımdan düşmedi. Bu travmayı beraber atlatacağız. Ailem de onu ailenin bir bireyi olarak gördüler" dedi.