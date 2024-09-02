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İtfaiye eri çift, yangın ve afetlerde can kurtarmak için mücadele ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Aleyna ve Resul İğnecik çifti, itfaiye eri olarak çalışarak yangın ve afetlerde can kurtarmak için mücadele ediyor. Evli olan çift, bazen aynı yangına birlikte müdahale ediyor.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıl önce itfaiye eri olarak göreve başladıktan 2 yıl sonra evlenen Aleyna (27) ve Resul İğnecik (28) çifti, yangın ve afetlerde can kurtarmak için mücadele ediyor.

Aleyna ve Resul İğnecik, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 2020 yılında farklı istasyonlarda itfaiye eri olarak işe başladı. Tesadüfen aynı binada oturan ve sabahları işe giderken karşılaşarak tanışan Aleyna ve Resul İğnecik, 2022'de evlendi. Etimesgut İtfaiye İstasyonu'nda çalışan Aleyna ve Kahramankazan İtfaiye İstasyonu'nda görev alan eşi Resul İğnecik, sabahları birlikte itfaiye kıyafetlerini giyip, hazırlanarak işe gidiyor. Yangın ve afetlerde can kurtarmak için çaba harcayan çift, bazen aynı yangına birlikte de müdahale ediyor.

'BANA 'O SU ÖYLE Mİ SIKILIR' DEDİ'

Aleyna İğnecik, eşi ile aynı binada oturdukları için tanıştıklarını ve evlendiklerini söyleyerek, "2 yıldır birlikte uyanıyoruz, hazırlanıyoruz. Birlikte evden çıkıyoruz, farklı istasyonlarda 24 saat görev alıyoruz. Daha önce 5 katlı bir iş yeri yangınında karşılaştık. O sırada yangına müdahale ediyordum. Omzuma bir el vurdu ve bana 'o su öyle mi sıkılır' dedi. Eşimi görünce mutlu olmuştum" dedi.

'ÇOCUĞUMUZUN DA İTFAİYECİ OLMASINI İSTERİM'

Aleyna İğnecik, nöbet çıkışlarında birlikte karşılaştıkları olayları değerlendirdiklerini anlatarak, "Biraz hayatımızda monotonluk oldu. Meslektaş olduğumuz için devamlı ister istemez itfaiye konuşuyoruz. Evde itfaiye var, iş yerinde zaten itfaiyedeyiz, sürekli bir itfaiye. Hayatımızı bunun üstüne kurmak zorunda kaldık. İtfaiyeciyle evli olmanın en zor yanı bu. İleride çocuğumuzun da itfaiyeci olmasını isterim. Çok güzel ve kutsal bir meslek yapıyoruz. Ne kadar değerimiz bilinmese de sessiz kahraman olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SÜREKLİ BİRBİRİMİZİ MOTİVE EDİYORUZ'

Kızılcahamam İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan Resul İğnecik de düğünlerinde itfaiyeci kıyafeti ile sahneye çıktıklarını belirtti. Resul İğnecik, farklı istasyonlarda görev yapmalarına rağmen bazen büyük yangınlarda karşılaştıklarını ve birbirlerine destek olarak alevlerle mücadele ettiklerini söyledi. Mesleklerinin zor olduğunu anlatan İğnecik, gün içinde karşılaştıkları zorlukları da yine birlikte aştıklarını, sürekli birbirlerini motive etmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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