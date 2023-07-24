Kilis'te çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri, dumanların arasına cesurca girdi ve dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

İtfaiye eri canını hiçe sayarak dumanların arasına daldı

KİLİS - Kilis'te iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri canını hiçe sayarak dumanların arasına daldı.

Kilis Kazım Karabekir Mahallesinde yabancı uyruklu Mustafa Hayri'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Öte yandan dumanların arasına korkusuzca giren İtfaiye eri Zeki Yılmaz, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ev sakinin kızı ise evlerinin yandığından dolayı fenalaşarak ambulansta ilk müdahale yapıldı. 1 saat süren yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.