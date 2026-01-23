Haberler

Diyarbakır'da İtfaiye Eri Alevler Arasındaki Tüpü Dışarı Çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasındaki tüpü dışarı çıkardı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasındaki tüpü dışarı çıkardı. O anlar, kask kamerasına yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında içeride tüp olduğunu fark eden itfaiye eri, yoğun duman ve alevlerin arasına girerek tüpü dışarı çıkardı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu