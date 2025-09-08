İtfaiye Ekiplerinden Düğün Konvoyuna Sürpriz Kutlama

Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri, mesai arkadaşlarının düğün konvoyunu keserek sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Müzik eşliğinde tebrik edilen çift, damat ve sağdıçtan bahşiş aldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri, mesai arkadaşlarının düğün konvoyunun önünü keserek sürpriz yaptı.

Yazıköy yolu üzerinde itfaiye aracıyla konvoyun önünü kesen ekipler, müzik eşliğinde çifti tebrik etti.

Ayrıca damat ve sağdıçtan bahşiş alan ekipler, evlilik yolunda ilk adımlarını atan çifte mutluluk dileklerini iletti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
