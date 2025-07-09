İtfaiye Ekipleri, Yangında Mahsur Kalan Kaplumbağayı Kurtardı

Kayseri'nin Talas ilçesinde itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri ot yangını sırasında mahsur kalan kaplumbağayı da kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde ot yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yangını kısa sürede söndüren ekipler, müdahale sırasında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı fark etti.

Hayvanı bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana götüren ekipler, itfaiye hortumuyla su dökerek kaplumbağayı serinletti.

Yangına müdahale ve kaplumbağanın suyla serinletilmesini kameraya alan ekipler, daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.