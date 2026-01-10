Haberler

Osmaniye'de itfaiyecilerin Süper Kupa final maçı sırasında göreve çıkışı kamerada

Osmaniye'de itfaiyecilerin Süper Kupa final maçı sırasında göreve çıkışı kamerada
Güncelleme:
Osmaniye'de itfaiye ekipleri, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali maçını izlerken gelen yangın ihbarına hızlıca yanıt verdi. Ekiplerin alarm çalmasıyla birlikte büyük bir hızla araçlarına yönelmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de itfaiye ekiplerinin, mesai saatleri içinde izledikleri Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı sırasında gelen yangın ihbarı üzerine alarmın çalmasıyla kısa sürede araçlara binerek göreve çıkışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de görevli itfaiye ekipleri, mesai saatleri içerisinde izledikleri Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa final maçı sırasında gelen yangın ihbarı üzerine göreve çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla birlikte alarmın çalması üzerine ekipler, kısa sürede bulundukları yerden kalkarak, araçlara yöneldi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personelin hızlı şekilde araçlara binip istasyondan çıkış yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kaydında, itfaiyecilerin ihbara müdahale etmek üzere hızla hareket ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

