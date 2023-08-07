Üye Girişi
Haberler

İtfaiye Ekipleri Kediyi Yaya Köprüsünden Kurtardı

Güncel Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde, yaya köprüsü korkuluklularına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri, sıkışan kediyi yaptıkları çalışmayla kurtardı. Kedinin sıkıştığı yeden çıkarılmasını heyecanla bekleyen çevre sakinleri, kediyi kurtaran itfaiyenin itfaiyecilere teşekkür etti.

Çorum'un İskilip ilçesinde, yaya köprüsü korkuluklularına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Meydan çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü korkuluklarına kafası sıkışan kediyi gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım Hattını arayarak yardım istediler. İhbar üzerine belirtilen adrese İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan kediyi yaptıkları çalışmayla kurtardı. Kedinin sıkıştığı yeden çıkarılmasını heyecanla bekleyen çevre sakinleri, kediyi kurtaran itfaiyenin itfaiyecilere teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İskilip Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title