Üye Girişi
Haberler

İtfaiye aracının kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Pendik'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muharrem ÇAM - İSTANBUL DHA - PENDİK'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarına giden itfaiye aracının iddiaya göre lastiği patladı. Sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 itfaiyeci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title