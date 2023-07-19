İtfaiye aracı kaza yaptı, 5 itfaiyeci yaralandı

PENDİK'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarına giden itfaiye aracının iddiaya göre lastiği patladı. Sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 itfaiyeci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.