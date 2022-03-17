Son dakika gündem: İtfaiye amirinin yangında ölen annesi toprağa verildi

Olay, önceki gün saat 02.15 sıralarında Kozlu'ya bağlı Saka köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Emine Sevim, evinde yangın çıkınca oğlu Tayfun Sevim'e haber verdi. Aynı köyde oturan ve yıllık izinde olan Tayfun Sevim, hemen annesinin evine doğru koşarken bir yandan da itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Evin kapısının kilitli olması sebebiyle kapıyı açamayan Sevim, mesai arkadaşlarını bekledi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri balyoz kullanarak yanan evin kapısını kırdı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan Emine Sevim, itfaiyeciler tarafından evden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Emine Sevim, vücudundaki yanıklar nedeniyle Eskişehir'e sevk edildi. Sevim, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.