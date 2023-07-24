İtfaiye Amiri İntihar Etmek İten Kadını Kurtardı

ELAZIĞ'da bir inşaata çıkarak atlamaya çalışan B.U.'yu (20), itfaiye amiri İbrahim Halil Başgün kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Gazi Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.U., inşaatın 2'nci katına çıkarak atlamak istedi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabaları sürerken, itfaiye amiri İbrahim Halil Başgün de intihar etmek isteyen kadının görüş açısını kapatan bir kolonun arkasına geçti. Ani bir hareketle B.U.'yu tutan itfaiye amiri Başgün, sakinleştirdikten sonra aşağıya indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre olayın şokunu atlatamayan B.U., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)